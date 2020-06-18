Бразилиа, , 03:57 — REGNUM Центробанк (ЦБ) Бразилии 17 июня понизил ставку рефинансирования на 0,75%, до очередного рекордного исторического минимума в 2,25%. Это решение опубликовано на сайте регулятора.

«Данное решение отражает текущий базовый сценарий и сбалансированность рисков большего нежели обычно отклонения прогнозируемых показателей инфляции», — приводится в документе мнение членов комитета по монетарной политике (Copom) ЦБ. Отмечается, что экономическая конъюнктура может потребовать в дальнейшем более интенсивного монетарного стимулирования, но «пространство для использования мер монетарной политики сужается».Следующее заседание комитета по монетарной политике (Copom) ЦБ планируется провести в начале августа.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая ЦБ Бразилии понизил ставку рефинансирования на 0,75%. Для многих представителей рынка столь решительное понижение ключевой ставки сразу на 0,75% стало неожиданным — ожидалось её понижение на более скромные 0,5%.

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