Рига, , 00:11 — REGNUM По данным Центрального статистического управления в 2019 году разница в оплате труда мужчин и женщин в Латвии увеличилась в среднем с 14,1% до 15,9%, сообщило ИА ЛЕТА.

Причём разница в оплате за схожий труд при работе на полную ставку ещё выше — 19,1%. Самое большое неравноправие наблюдается в финансовой и страховой отраслях. Там мужчины получают в среднем на 26% больше женщин.

Наибольший разрыв наблюдается в возрастной группе от 35 до 44, где он составляет 18,2%, в группе от 25−34 этот показатель равен 17,7%, от 45 до 54 — всего 10%