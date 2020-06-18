Москва, , 07:10 — REGNUM Поправки в федеральное законодательство позволят ряду столичных компаний и индивидуальным предпринимателям официально быть зарегистрированными в реестре малых и средних предприятий (МСП). Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Речь идёт о неотложных мерах поддержки экономики и предотвращения последствий распространения коронавируса. Данные федеральные меры, прописанные в законодательстве, среди прочего, позволят большему количеству предприятий попасть в перечень субъектов МСП. При этом организации из данного реестра смогут получить государственную поддержку.

«Сейчас в Москве зарегистрировано больше 773 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Причем около 150 тысяч предпринимателей в прошлом году потеряли этот статус. Распространенная причина — непредставление отчетности в налоговую службу. По новому закону они могут снова подать документы для включения в реестр и претендовать на все полагающиеся МСП федеральные и региональные меры поддержки», — сообщила Сергунина.

Включение в реестр МСП даст компаниям возможность получить доступ к широкому набору программ Правительства Москвы, среди которых 13 видов субсидий, льготное кредитование и рефинансирование ставок. Также данное обстоятельство позволит им получить федеральные меры поддержки, в том числе снижение страховых взносов с 30% до 15% и льготные кредиты.

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