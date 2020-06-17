Москва, , 23:19 — REGNUM Российское публичное акционерное общество «Газпром» считает жалобы, поданные на госкомпанию в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) совершенно необоснованными. Об этом сегодня, 17 июня, сообщили в пресс-службе «Газпрома».

Напомним, что в ФАС поступили две жалобы по поводу готовящейся «Газпромом» закупки труб большого диаметра на сумму почти 100 млрд рублей. Дело в том, что «Газпром» реорганизовал свое закупочное подразделение, и столь крупная закупка (почти 1,3 млн тонн труб) осуществляется одним лотом сразу для нескольких объектов. Это и газопровод «Сила Сибири», а также системы магистральных газопроводов «Ухта — Торжок» и «Бованенково — Ухта».

Но в ФАС на «Газпром» поступили две жалобы в связи с такой крупной закупкой. Одна жалоба — от ООО «Просперити», вторая — от физического лица. Жалобы будут рассмотрены 19 июня.

В «Газпроме» заявили, что знакомы с сутью этих жалоб и считают их совершенно необоснованными. В госкорпорации подчеркнули, что такая практика подачи жалоб со стороны компаний и тем более физических лиц, права и интересы которых никаким образом не могут быть затронуты закупкой, является лишь попыткой сорвать реализацию крупнейших инвестиционных проектов.