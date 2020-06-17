Рига, , 22:47 — REGNUM Центральное статистическое управление (ЦСУ) опубликовало исследование трат 2647 домохозяйств за 2019 год. Об этом пишет в среду, 17 июня, портал Lsm.lv.

По данным ЦСУ, сумма ежемесячных трат на одного члена семьи в стране, в среднем, составляет 423 евро. При этом в Риге эта цифра значительно выше и равняется 521 евро. В других городах Латвии ежемесячные траты на одного члена семьи составляют 454 евро, а на селе 356 евро.

Отмечается, что 65% доходов домохозяйств уходит на самые насущные нужды — продукты, одежда и расходы на здоровье, коммунальные платежи. Из них — 23,3% (98,32 евро) только продукты, 14,6% (61,51 евро) — коммунальные платежи, или содержание дома, фактически столько же: 14,6% (61,69 евро) — транспорт.

Семьи без детей могут позволить себе тратить в среднем 504 евро на человека в месяц, с детьми — 424 евро. Зажиточные семьи могли позволить тратить себе на продукты, транспорт, одежду и коммунальные платежи — 433 евро месяц в расчёте на одного человека, бедные — только 166 евро.

Удельный вес бедных домохозяйств в Латвии в 2019 году составил 56% от среднего уровня. Они могут позволить себе тратить 236 евро на человека, зажиточные в 3,2 раза больше — 757 евро.