Рига, , 22:35 — REGNUM Правительство Латвии одобрило инициативу министерства защиты среды и регионального развития (VARAM) о предоставлении софинансирования 93 проектам, рассчитанных на «оживление региональной экономической среды». Об этом, как пишет портал Lsm. lv, сообщил 17 июня глава VARAM Юрис Пуце.

«Все эти проекты (самоуправлений) находятся в высокой степени готовности. Работы начнутся уже в этом году. Нам очень важно в ближайшее время загрузить компании и рабочих, чтобы получить эффект для экономики», — сказал он журналистам.

Он рассказал, что ведомство готовит ещё ряд программ поддержки по оживлению экономики регионов, пострадавших от пандемии коронавируса.