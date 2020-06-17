Рига, , 22:27 — REGNUM У владельца латвийской компании, предпринимателя из Белоруссии Евгения Баровского, возникли трудности с получением средств из ликвидируемого в Латвии банка ABLV. Об этом 17 июня сообщает портал Dienas Business.

Журналисты отмечают, что на счету предпринимателя в ABLV с 2018 года заморожено 900 000 евро. В течение двух лет, без каких-либо ясных комментариев со стороны латвийских учреждений, замороженные деньги не возвращаются. Счёт был открыт в банке за пять месяцев до того, как деятельность ABLV была прекращена из-за санкций FinCen США.

«По-моему, пришло время бизнес-сообществу Латвии оценить: как происходит ликвидация банка, так как ситуация неадекватна», — сказал предприниматель порталу.

Баровский усматривает в действиях латвийских институтов политический заказ, игнорирование интересов бизнеса, логики и вред для экономики Латвии.

Как передавало ИА REGNUM, в 2019 г. финансовая полиция (FID) Латвии арестовала на счетах в банках 345,98 млн евро.