Нью-Йорк, США, , 21:58 — REGNUM Все основные индексы фондового рынка США вышли из «красной зоны» во второй половине торгов 17 июня.

К настоящему моменту индекс Dow Jones вырос на 29,45 пункта (0,11%), до 26 319,43 пункта, индекс S&P 500 вырос на 9,36 пункта (0,30%), до 3134,10 пункта, индекс Nasdaq вырос на 77,24 пункта (0,78%), до 9973,10 пункта.

Американский рынок растет четвертую сессию подряд, однако в середине торгов основные индексы неожиданно оказались в «красной зоне».

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