Нижний Новгород, , 21:49 — REGNUM Центр поддержки предпринимательства Нижегородской области «Мой бизнес» занял первое место в России по количеству и качеству оказанных услуг, — сообщает пресс-служба правительства региона.

За 5 месяцев центр «Мой бизнес» оказал нижегородским предпринимателям 737 услуг. В реестре 156 наименований, в том числе поддержка бизнес-инкубаторов, центров поддержки малого и среднего бизнеса, микрофинансовой и гарантийной региональных организаций, Центра инноваций социальной сферы, Центра экспорта.

«Нижегородский центр «Мой бизнес возглавил федеральный рейтинг, причем с большим отрывом от остальных участников. На счету нашего центра треть всех оказанных услуг по стране. Среди них обучение, предоставление гарантий и поручительств, субсидий, грантов, льгот и финансирование на возвратной основе», — сказал первый заместитель губернатора Нижегородской областиЕвгений Люлин.