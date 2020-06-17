Выкса, Нижегородская область, , 21:44 — REGNUM К концу июня 2020 года в центральной районной больнице города Выкса Нижегородской области завершится ремонт здания инфекционного отделения для приема и лечения больных коронавирусной инфекцией, ОРВИ и пневмонией, — сообщает пресс-служба правительства региона

На сегодняшний день строители завершили капитальный ремонт первого этажа: провели перепланировку помещений с учетом потребности коронавирусного госпиталя, смонтировали оборудование для изоляционных боксов, в том числе систему подачи кислорода.

Средства на ремонт больницы были выделены из областного бюджета, а также благотворителями, крупнейшим из которых стала Объединенная металлургическая компания (в ее состав входит Выксунский металлургический завод). В корпусе будет 75 коек для пациентов.