Бишкек, , 21:38 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков благодарен Всемирному банку за предоставленный республике $21 млн (1 млрд 464 млн рублей) на борьбу с коронавирусной инфекцией. Об этом глава государства заявил в ходе переговоров с вице-президентом банка Анной Бьерде, передает пресс-служба киргизского президента.

Киргизстанский лидер и представитель руководства Всемирного банка обсудили меры, направленные на преодоление негативных экономических последствий от пандемии коронавируса и ряд других тем, касающихся сотрудничества между банком и республикой.

При этом Жээнбеков отметил, что власти Киргизии настроены на более активное взаимодействие с международными донорами и подчеркнул готовность к реализации проектов в сферах энергетики, транспорта, сельского хозяйства и регионального развития, даже несмотря на пандемию.

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