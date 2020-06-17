Неаполь, Италия, , 21:37 — REGNUM В ближайшие дни в Италию смогут попасть около 150 тысяч сезонных рабочих из стран Евросоюза, сообщили в национальной бизнес-ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti в среду, 17 июня.

Большинство этих рабочих приедут из Румынии, Польши и Болгарии. Границы Италии уже открыты, и гражданам стран ЕС не нужно проходить 14-дневный карантин.

Почти половина тех, кто собирает урожай в Италии — сезонные мигранты из стран ЕС, отметили также в Coldiretti (значительная часть остальных — мигранты из-за пределов ЕС).

У предприятий отрасли уже есть опыт решения логистических вопросов в отношении сезонных рабочих, так что все проблемы с нехваткой сборщиков уже в ближайшее время будут сняты, добавили эксперты.