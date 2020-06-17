Бишкек, , 21:36 — REGNUM Внешнеторговый оборот Киргизии за январь — апрель 2020 года составил лишь $1 млрд 753,9 млн (122 млрд 338 млн рублей). Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов республики сегодня, 17 июня.

Это на 21,1% или на $469 млн (32 млрд 713 млн рублей) меньше показателя объема взаимной торговли Киргизии с другими странами за аналогичный период 2019 года.

За четыре месяца текущего года республика импортировала иностранных товаров на сумму $1 млрд 113,9 млн (77 млрд 697 млн рублей), то есть на 30,4% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

В то же время Киргизия экспортировала свою продукцию на общую сумму в $640 млн (44 млрд 641 млн рублей), что больше показателя января — апреля 2019 года на 2,7%.

Таким образом сальдо внешнеторгового баланса сложилось отрицательное и достигло уровня $473,9 млн (33 млрд 56 млн рублей).