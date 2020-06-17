Нижний Новгород, , 21:28 — REGNUM На территории Нижнего Новгорода в рамках подготовки к отопительному сезону планируют привести в порядок 100 км теплосетей, — сообщает пресс-служба администрации города.

Сейчас ремонтные работы выполнены более чем на треть.

«Самое главное, что мы хотели достичь — работы ведутся без отключения горячей воды. Где-то это сделали за счет трасс-перемычек, где-то за счет технологических переключений, чтобы нижегородцы не оставались без этого ресурса. Графики сегодня «Теплоэнерго» выдерживает. Намного быстрее работы ведутся, чем в прошлом году», — отметил министр энергетики и ЖКХ Нижегородской области Андрей Чертков.