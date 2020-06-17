Москва, , 21:35 — REGNUM Мэрия Москвы закупает 1360 вагонов метро. Соответствующий лот размещён в Единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 135 443 825 416,98 рублей. Согласно техническому заданию срок поставки определён с момента заключения контракта до 20 декабря 2023 года. Причем речь идет о поставках головных моторных, промежуточных моторных, промежуточные немоторных вагонах, изготовленных по трём различным техническим требованиям.

Форма закупки — электронный аукцион. Данный вид конкурентных процедур подразумевает лишь снижение цен в рамках прописанных требований к товару. Будет ли предмет поставки лучшего в плане качества или нет на выборе поставщика не отразится.

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