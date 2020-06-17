Бишкек, , 21:27 — REGNUM В январе — мае 2020 года в Киргизии ВВП упал на 4,8%, что ниже показателя аналогичного периода 2019 года на 10,4 процентных пункта. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов.

Номинальный объем валового внутреннего продукта республики за пять месяцев текущего года составил 186,3 млрд сомов (174 млрд рублей).

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При этом спад экономики без учета предприятий по разработке крупнейшего киргизстанского золоторудного месторождения «Кумтор» достиг 6,4%.

Инфляция в январе — мае 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года выросла на 3,7%, а в сравнении с январем — маем 2019 года увеличилась сразу на 5,8%.

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