Тюмень, , 20:25 — REGNUM На бюджете Тюменской области отражаются не только последствия пандемии, но и цены на рынке нефти. Последние — в значительной степени. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор во время прямого эфира 17 июня в прямом эфире телекомпании «Регион-Тюмень».

"Агропромышленный комплекс в целом чувствует себя сейчас неплохо. Даже нарастил обороты. Для сельхозпредприятий и переработки сельхозпродукции ситуация с коронавирусными ограничениями — позитивна. Это общая тенденция по стране. Если говорить о наших крупных предприятиях, базовых наших налогоплательщиках, Роснефть, СИБУР, Антипинский НПЗ — все они работают стабильно. Но на них сказалась ситуация на рынке нефти. Это сказывается на их финансовых результатах и объёмах налоговых платежей. Бюджет у нас тоже скорректировался, наблюдается сокращение доходов. Нацпроекты и социальные обязательства — эти строки бюджета мы не затронем. Инвестиционные проекты, по которым ещё не было сформировано обязательств и торгов, мы перенесли на осень. Посмотрим, как с ними поступим, когда будем выходить из пандемии», — пояснил Александр Моор.

Глава Тюменской области также отметил, что доходная часть бюджета региона сокращается с апреля, и уже на 10%.