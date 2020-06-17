Нижний Новгород, , 20:20 — REGNUM Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провел совещание с представителями регионов округа, посвященное проблемам малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба правительства Марий Эл.

Комаров отметил, что в связи с пандемией коронавируса малый и средний бизнес оказался в тяжелой ситуации. При этом в регионах ПФО в субъектах МСП заняты около 3,5 млн человек или 12% населения округа.

«По данным Минтруда России в сфере МСП в регионах округа с изменением режима занятости и с увольнением столкнулось полтора миллиона человек или 43% от общей численности занятых в данном секторе экономики», — отметил полпред.

В пресс-службе полпредства отметили, что по данным социологических исследований, в период карантина не работало более половины организаций МСП.

В регионах и на федеральном уровне действует ряд мер поддержки для малых предприятий. Это прямая безвозмездная помощь субъектам МСП, льготное кредитование, реструктуризация кредитов, предоставление отсрочек, снижение ставок и освобождение от налогов, страховых взносов, арендных платежей за пользование государственным и муниципальным имуществом. На региональном уровне действуют нефинансовые меры: мораторий на проверки, автоматическое продление разрешений и лицензий, а также повышение доступности государственных и муниципальных закупок.

Комаров указал и на ряд существующих проблем. В частности, отмечается ограниченность по времени предоставления либо по объему отдельных наиболее востребованных мер финансовой поддержки. Кроме того, необходимо проводить дополнительную информационную работу с предпринимателями для разъяснения правил и условий получения преференций.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня Совет Федерации одобрил поправки в Налоговый кодекс, снижающие налоговые издержки физлиц, НКО, юрлиц и индивидуальных предпринимателей (ИП).