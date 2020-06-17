Элиста, , 20:00 — REGNUM Первый транш в размере миллиарда рублей на реализацию индивидуальной программы развития направлен Республике Калмыкия, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона 17 июня. Калмыкия вошла в число девяти регионов РФ, которые получат в общей сложности 26 млрд рублей из федерального бюджета на реализацию программ развития в 2020 — 2024 годах.

«Индивидуальная программа социально-экономического развития Калмыкии — документ, к созданию которого мы подошли со всей ответственностью и пониманием того, что в республике назрели перемены», — прокомментировал глава Калмыкии Бату Хасиков.

В программу индивидуального развития Калмыкии вошли проекты «по развитию социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, строительству новых предприятий и другие цели, которые стимулируют рост экономики и улучшение качества жизни граждан», добавил Хасиков.