Санкт-Петербург, , 20:04 — REGNUM X5 Retail Group вновь превысила разрешенную законом долю рынка розничной торговли продовольствием. Об этом 17 июня сообщили в управлении Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу.

Х5 принадлежат сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». Законом крупным сетям разрешено иметь долю не более 25%, но уже в 2018 году группа превысила ее до 27,03%.

Как отметили в УФАС, тогда в организации объяснили, что дополнительные магазины были открыты до официальной оценки рынка антимонопольщиками, так что Х5 не знали, какая у них доля в Петербурге и не могли предпринять меры по сокращению своего присутствия.

Однако по итогам 2019 года доля выросла уже до 27,37%. Кроме того, согласно приблизительной оценке ситуации на рынке за январь-апрель 2020 года, которую провело УФАС, Х5 выросла еще до 31,75%.

Антимонопольщики полагают, что организация требует их пристального внимания, к ритейлеру подготовили ряд запросов, исходя из ответов на которые будут сделаны выводы. Среди возможных мер антимонопольного реагирования названы подача в арбитражный суд требования о признании договоров по аренде или покупки площадей магазинов, за счет которых превышен барьер в 25%, ничтожными.

Заметим, традиционно в Петербурге общая доля крупных торговых сетей остается на высоком уровне и составляет почти 90%.

Значимым событием прошлого года стал уход в декабре «ТД Интерторг», которому принадлежали сети «Семья», «Идея» и «Spar» и чья доля составляла 10%. Это тоже могло повлиять на долю Х5, предполагают в УФАС.

«В конце прошлого года в Петербурге закрылся «ТД Интерторг». Можно предположить, что небольшое увеличение доли X5 Retail Group по итогам 2019 года произошло за счет увеличения притока покупателей. Допустим, если раньше вы ежедневно совершали покупки в «Семье», то сейчас, с ее закрытием, вы стали посещать «Пятерочку». Поэтому решение о необходимости подачи в суд требования о закрытии магазинов мы примем только после изучения полученной от ритейлера информации», — поясняет глава ведомства Вадим Владимиров.

Он добавляет, что данные за январь-апрель 2020 года, по которым доля Х5 превысила 31%, являются предварительными, так как рынок продовольствия очень подвижен, выводы можно сделать лишь по итогам года, в связи с чем делать громкие заявления преждевременно.

«Тем не менее проведенный нами анализ рынка может послужить хорошим предостережением для некоторых очень активных ритейлеров», — отметил Владимиров.

Добавим, за Х5 следуют сети «Лента» с долей в 13,3% по итогам 2019 года (17,55% за четыре месяца 2020 года), «ОКей» с долей в 9,94% (10,12%), «Дикси» с долей в 6,95% (7,42%) и «Магнит» с долей в 5,76% (7,24%).