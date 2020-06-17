Ашхабад, , 19:53 — REGNUM Президент Гурбангулы Бердымухамедов посетил с рабочей поездкой Дашогузскую область Туркмении, где ознакомился с ходом уборки урожая пшеницы местными аграриями. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Туркменский лидер обсудил с арендаторами сельскохозяйственных угодий урожайность полей Дашогуза, которая, по их словам, достигает 40 центнеров пшеничного зерна с каждого гектара.

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Бердымухамедов отметил, что труд сельчан, наряду с обеспечением продовольственной безопасности страны, также обуславливает рост потенциала сельхозотрасли и расширение ее экспортных возможностей.

Также президент побеседовал с механизаторами, после чего сел в кабину комбайна и приступил к косовице вместе с другими комбайнерами.

Затем глава государства ознакомился с организованной здесь выставкой, на которой были представлены несколько видов семян хлопчатника и пшеницы, а также образцы хлеба и хлебобулочных изделий из муки нового урожая.

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