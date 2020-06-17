Москва, , 19:53 — REGNUM Инфляция в Российской Федерации за прошедшую неделю (9−15 июня) ускорилась до 0,1%. Об этом сегодня, 17 июня, сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Напомним, что в первую неделю июня инфляция была на нуле. Во вторую неделю она ускорилась на 0,1%.

Таким образом, по официальным данным Росстата, с начала 2020 года потребительские цены выросли на 2,5%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Банк России проводит политику целенаправленного сдерживания инфляции и удержания ее в районе целевого показателя — 4% в год.