Ашхабад, , 19:50 — REGNUM Национальная авиакомпания Туркмении перенесла возобновление международных авиарейсов еще на месяц — до 20 июля 2020 года. Об этом сообщает российское представительство «Туркменских авиалиний».

Авиаперевозчик принял решение отменить все ранее запланированные рейсы в Москву, в Санкт-Петербург, в Казань, в Минск, в Алма-Ату, в Пекин, в Дели, в Стамбул, в Бангкок, в Франкфурт, в Бирмингем, в Амритсар, в Дубай и в Абу-Даби.

Отмечается, что международные авиарейсы отменили в связи с продолжающейся в мире пандемией коронавируса, дабы обеспечить безопасность пассажиров «Туркменских авиалиний».