Нью-Йорк, США, , 19:37 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США выходят из «красной зоны» в ходе торгов 17 июня — S&P и Nasdaq уже вышли в плюс, однако Dow Jones пока в минусе.

Dow Jones опустился на 45,22 пункта (0,17%), до 26 244,76 пункта. При этом индекс начал торги в плюсе и ранее в ходе сессии поднимался до 26 400,07 пункта.

Индекс S&P 500 к настоящему моменту вырос на 1,79 пункта (0,06%), до 3126,53 пункта. Индекс Nasdaq вырос на 55,91 пункта (0,56%), до 9951,78 пункта.

Читайте также: Фондовый рынок США растет четвертую сессию подряд