Душанбе, , 18:41 — REGNUM Таджикистанская государственная авиакомпания «Таджик Эйр» 16 июня 2020 года приняла решение о возобновлении регулярного авиасообщения по маршруту Душанбе-Хорог-Душанбе, сообщает сегодня, 17 июня, «Азия-Плюс» со ссылкой на авиакомпанию.

Билеты на этот рейс можно будет приобрести по предварительной записи в офисе компании в Душанбе и Хороге или по телефону. Перелёты будет осуществлять самолёт АН-28.

Стоимость взрослого билета в одну сторону составит 990 сомони (немногим более 6,6 тысяч рублей в эквиваленте). При этом для детей в возрасте до 11 лет предусмотрена скидка в размере 50% от стоимости взрослого билета. Дети младше пяти лет могут лететь бесплатно.

«После определенного набора пассажиров авиакомпания заранее свяжется с пассажирами и оповестит о дате вылета рейса. Если будет много желающих, рейс будет два раза в неделю», — подчеркнули в «Таджик Эйр».

С начала октября 2019 года воздушное сообщение между столицей Таджикистана городом Душанбе и Хорогом было временно приостановлено.

Сейчас в Хорог можно попасть только автотранспортом.