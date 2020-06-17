Душанбе, , 18:39 — REGNUM Международные авиарейсы из Таджикистана по направлениям Узбекистан и Объединённые Арабские Эмираты будут возобновлены с 1 июня 2020 года. Такое решение принято в связи с «нормализацией ситуации». сообщает таджикистанское госинформагенство «Ховар».

Подчёркивается, что все пассажиры должны будут иметь при себе медицинскую справку. Какую именно — не уточняется, вероятно, речь о справке об отсутствии коронавируса.

Штаб поручил Агентству гражданской авиации изучить возможность возобновления полетов в Россию, Турцию и Китай и представить своё заключение и предложения в штаб.

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