Екатеринбург, , 18:35 — REGNUM Министерство финансов Свердловской области обеспечивает непрерывный мониторинг исполнения бюджета, в том числе в части поступления налоговых и неналоговых доходов, а также мероприятий по оптимизации расходов.

Так, по оперативным данным к началу июня объем поступлений в областной бюджет составил 82,7 миллиарда рублей, на 12% ниже уровня соответствующего периода прошлого года, что связано с замедлением макроэкономических показателей, вызванных пандемией.

В первоочередном порядке обеспечено финансирование расходов, связанных с профилактикой и устранением последствий COVID, а также мер поддержки наиболее пострадавших отраслей экономики. На эти цели из федерального, областного и местных бюджетов предусмотрено 7,6 миллиарда рублей.

Эти средства направляются на выплаты медикам, создание дополнительного коечного фонда, приобретение аппаратов ИВЛ, организацию обсерваторов.

Среди мер поддержки бизнеса — освобождение от уплаты налогов во втором квартале текущего года, перенос срока уплаты платежей с последующей рассрочкой в течение 2021 года, снижение ставки по налогу на имущество организаций, по упрощенной системе налогообложения, перенос сроков уплаты арендных платежей за имущество и земельные участки и другие механизмы помощи. Работа по формированию мер региональной поддержки продолжается при активном участии бизнеса и общественных организаций.

Активно задействован резервный фонд правительства Свердловской области, увеличенный в текущем году до 1,3 миллиарда рублей. За счет оптимизации расходов областного бюджета создан финансовый резерв в общей сумме 4 миллиарда рублей для их оперативного распределения в случае необходимости на решение первоочередных задач по борьбе с пандемией и поддержанием социальной и экономической стабильности в регионе.

«В Свердловской области определены приоритетные направления расходования бюджетных средств: обеспечивается первоочередное финансирование расходов социально значимого характера, а также капитальных расходов, как потенциальных драйверов роста экономики региона. Кассовое исполнение бюджета находится на постоянном контроле губернатора», — сообщила заместитель губернатора Свердловской области — министр финансов Галина Кулаченко.