Нижний Новгород, , 18:34 — REGNUM 34 тепловых насосных станции планируется построить и реконструировать для повышения качества горячего водоснабжения, — сообщает пресс-служба администрации города.

На это планируется потратить 788 млн рублей. Работы по реконструкции системы горячего водоснабжения включены в инвестиционные программы.

В Нижнем Новгороде в ближайшие три года планируют перевести открытые системы горячего водоснабжения многоквартирных домов на закрытую систему — это требование федерального законодательства. В домах Канавинского и Московского районов планируют установить больше 500 индивидуальных тепловых пунктов.