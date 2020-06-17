Шанхай, Китай, , 18:16 — REGNUM Ван Чжэньхуа, управляющий акционер и бывший председатель Seazen Group, одного из крупнейших застройщиков Китая, приговорен к пяти годам тюремного заключения за сексуальные домогательства в отношении несовершеннолетнего, 17 июня сообщает агентство Reuters.

Согласно официальному сообщению, районный народный суд Путуо в Шанхае вынес приговор после двухдневного закрытого заседания.

Ван Чжэньхуа продолжает владеть около 70% Seazen Group. Капитал Ван Чжэньхуа и его сына Ван Сяосуна, председателя совета директоров Seazen Group, оцениваются в $6,1 млрд.

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