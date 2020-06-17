Калуга, , 17:51 — REGNUM Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов провел рабочую встречу с жильцами дома №95 по улице Дзержинского с участием представителей управляющей компании, фонда капитального ремонта и подрядной организации. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, по плану капитального ремонта в этом доме должна быть заменена кровля, отремонтирован фасад и заменены стеклопакеты в подъездах. По словам подрядчика на данный момент работы выполнены на 50%.

Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов провел рабочую встречу с жильцами дома №95 по улице Дзержинского Пресс-служба Городской думы Калуги

Не обошлось без происшествий. Во время дождей квартиры с 9-го по 4-й этажи заливало. По итогам встречи подрядчик обещал осмотреть каждую пострадавшую квартиру, составить акты и предложить вид компенсации нанесенного ущерба. Жильцы второго подъезда дома выступили с инициативой отремонтировать подъезд. На общем собрании было решено выделить деньги на покупку материалов и проведение работ. Глава города обсудил с жильцами дома благоустройство двора, уборку опасных деревьев, оборудование парковочных мест и установку шлагбаума.

Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов провел рабочую встречу с жильцами дома №95 по улице Дзержинского Пресс-служба Городской думы Калуги

«Хорошо когда есть инициативные жители, как в данном подъезде. Им предстоит провести большую работу по размежеванию территории. Они хотят сделать во дворе не только парковку, но и детскую площадку, поэтому я предложил жильцам организовать инициативную группу для создания проекта по благоустройству и принять участие в программе инициативного бюджетирования в следующем году. Я думаю, у них все получится», — выразил уверенность Александр Иванов.