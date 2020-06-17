Калуга, 17 июня 2020, 17:51 — REGNUM Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов провел рабочую встречу с жильцами дома №95 по улице Дзержинского с участием представителей управляющей компании, фонда капитального ремонта и подрядной организации. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, по плану капитального ремонта в этом доме должна быть заменена кровля, отремонтирован фасад и заменены стеклопакеты в подъездах. По словам подрядчика на данный момент работы выполнены на 50%.
Не обошлось без происшествий. Во время дождей квартиры с 9-го по 4-й этажи заливало. По итогам встречи подрядчик обещал осмотреть каждую пострадавшую квартиру, составить акты и предложить вид компенсации нанесенного ущерба. Жильцы второго подъезда дома выступили с инициативой отремонтировать подъезд. На общем собрании было решено выделить деньги на покупку материалов и проведение работ. Глава города обсудил с жильцами дома благоустройство двора, уборку опасных деревьев, оборудование парковочных мест и установку шлагбаума.