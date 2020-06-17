Рига, , 17:19 — REGNUM Латвия ожидает разрешения Еврокомиссии зачислить в капитал АirBaltic 250 млн евро уже в июне. Об этом 17 июня заявил министр сообщения Латвии Талис Линкайтс в интервью Латвийскому радио.

Он также добавил, что правительство Латвии надеется при благополучной рыночной ситуации вывести национальную авиакомпанию на биржу в 2023 — 2024 гг.

«Оптимистичным является сценарий выхода из кризиса вызванного коронавирусом через пару лет. Если план АirBaltic по развитию к тому времени будет выполнен, то бизнес-модель предприятия должна показаться привлекательной для инвесторов», — сказал Линкайтс.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая правительство Латвии решило выделить АirBaltic 250 млн евро для преодоления кризиса, вызванного пандемией. В 2019 году убытки авиакомпании составили 7,7 млн евро.