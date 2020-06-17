Киев, , 17:19 — REGNUM Комитет Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики сегодня, 17 июня, рекомендовал парламенту Украины принять проект постановления об оценке деятельности главы Нацбанка страны Якова Смолия.

По информации украинских СМИ, такое решение поддержали 18 народных депутатов, против выступили три народных депутата, еще двое — воздержались.

Экономист Сергей Фурса считает, что таким образом депутаты сделали шаг к уничтожению независимого регулятора, и соответственно — в сторону дефолта.

«Финансовый комитет, за исключением ряда депутатов, толкнул Украину к дефолту. Постановив, что Нацбанк все провалил, то ли сделал гривну слишком слабой, то ли слишком сильной (не определились), а также построил пирамиду ОВГЗ (облигаций внутреннего займа)», — отмечает эксперт.

Он считает, что Украина проходит «коронавирусный кризис» сравнительно мягко, со стабильным курсом и банковской системой, именно благодаря работе Нацбанка.

«Что же, депутаты очень порадовали Игоря Коломойского, а вот Украина опять пошла в сторону дефолта. Опять выглядит страной-идиотом в глазам всего инвестиционного сообщества. Опять стреляет себе в ногу», — заявил Фурса.

Резюмируя, эксперт отметил, что очередная реформа под угрозой и «додавливание» банковской системы идет своим чередом.

«Похоже, макроэкономическую стабильность не оценили. Тогда будем пробовать что такое макроэкономическая нестабильность», — резюмировал аналитик.

ИА REGNUM напоминает, что в марте этого года президент Зеленский заявил, что он выступает за независимость Национального банка, но при этом он критикует регулятор из-за ряда решений — в частности, из-за того, что НБУ поддерживает самые высокие в регионе затраты по займам (на момент комментария).