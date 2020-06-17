Киев, , 17:09 — REGNUM И.о. министра энергетики Украины Ольга Буславец поддерживает идею перевода тепловых станций (ТЭС) страны на уголь вместо газа.

Об этом она заявила 17 июня, комментируя соответствующее решение правительства Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

Она подтвердила, что в последнее время ТЭС Украины значительно сократили потребление угля и заменили его природным газом.

«Ситуация искусственного сокращения спроса на отечественный уголь недопустима. Это приводит к приостановке работы шахт, задержке с выплатой зарплаты и росту социально-экономической напряженности в угольных регионах», — сказала Буславец.

Вместе с тем, каких-то конкретных сроков и объемов топлива для ТЭС и.о. министра не озвучила.

Напомним, что по мнению премьер-министра Дениса Шмыгаля, принятое решение позволит сохранить 20 тыс. рабочих мест в угледобывающей промышленности.