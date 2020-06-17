Бишкек, , 17:06 — REGNUM С 2021 по 2025 годы министерство образования Киргизии планирует открыть 500 детских садов кратковременного пребывания, благодаря чему доступ к дошкольному образованию смогут получить еще 40 тысяч детей. Об этом сообщает пресс-служба образовательного ведомства.

Сделано это может быть в рамках проекта «Образование для будущего», на реализацию которого Международная ассоциация развития выделяет республике кредит в размере $25 млн (около 1 млрд 744 млн рублей) и грант на такую же сумму.

Также эти деньги обещают направить на повышение квалификации 36 тысяч школьных учителей и полутора тысяч воспитателей детских садов, на создание учебных материалов в электронном формате на киргизском и русском языках, на открытие в 1200 школах электронных библиотек и восьми компьютерных классов в педагогических колледжах.

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