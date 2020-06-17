Рига, , 17:04 — REGNUM В Латвии можно перераспределить деньги из социального бюджета для реализации обещанного повышения зарплат медикам. Об этом 17 июня сообщил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш в интервью журналистам программы «Один на один» Латвийского телевидения.

«Можно перераспределить деньги из социального бюджета и поступления подоходного налога, переадресовав 5% для медицины. Это не повысит налоговую нагрузку, а станет обычным, бухгалтерским перераспределением», — сказал Кариньш.

Кариньш не уточнил, за чей счёт собирается реализовать перераспределение. Ранее министр финансов Латвии Янис Рейрс предлагал ввести особый «налог на здоровье», не увеличивая при этом общую налоговую нагрузку.

Напомним, правительство Латвии планирует повысить зарплаты медикам с 1 января 2021 года.