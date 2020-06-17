Нью-Йорк, США, , 17:04 — REGNUM Фондовый рынок США начал торги 17 июня в «зеленой зоне», однако все основные индексы пока выросли менее чем на 0,5% от прошлого закрытия.

На старте сессии индекс Dow Jones вырос на 40,54 пункта (0,15%) до 26 330,50, индекс S&P 500 вырос на 11,39 пункта (0,36%), до 3136,13 пункта, индекс Nasdaq вырос на 47,45 пункта (0,48%), до 9943,31 пункта.

Основные индексы Уолл-стрит растут четвертую сессию подряд, несмотря на давление из-за продолжающейся в Соединенных Штатах эпидемии коронавируса.

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