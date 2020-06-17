Бишкек, , 16:59 — REGNUM За первый квартал 2020 года доходы 16 страховых компаний, работающих в Киргизии, составили 407,6 млн сомов (около 381 млн рублей), что на 20,2% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Такие данные приводит национальный статистический комитет республики.

Вместе с тем, расходы киргизстанских страховых компаний в январе — марте текущего года сократились на 6,5% и сложились на уровне 271,3 млн сомов (около 254 млн рублей).

Таким образом, за этот период им удалось получить только 136,3 млн сомов (порядка 127 млн рублей) чистой прибыли, что в 2,8 раза больше прошлогоднего показателя.

Отмечается, что по итогам первого квартала прибыльными признаны 12 зарегистрированных в Киргизии страховых компаний, а убыточными — лишь две.