Салехард, , 16:56 — REGNUM Из аэропорта ямальской газовой столицы Нового Уренгоя авиакомпания «ИрАэро» открывает новые рейсы в Москву (Домодедово), Самару, Волгоград, Казань, Махачкалу, Оренбург и Уфу. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Прямые рейсы по маршруту Новый Уренгой — Казань запланированы раз в неделю с 25 июня. Еженедельный маршрут Новый Уренгой — Махачкала будет проложен с 4 июля. В Оренбург полёты будут совершаться по субботам. А в Уфу — четыре раза в неделю.

Рейсы будут выполняться на воздушных судах Sukhoi Superjet 100 вместимостью 100 человек. Всех пассажиров перевозчик обеспечивает масками и перчатками.