Рига, , 16:47 — REGNUM Правительство Латвии продолжило политику протекционизма в отношении компаний с госкапиталом, пострадавшим от пандемии коронавируса, и приняло решение освободить от перечисления в бюджет компанию АО Latvijas gaisa satiksme (LGS, «Латвийское воздушное сообщение») в 2019—2023 гг. Об этом 17 июня сообщил портал Diena.lv.

Журналисты отмечают, что решение вступает в силу с момента подписания. В 2019 г. оборот АО «Латвийского воздушного сообщения» составил 30,764 млн евро, прибыль 2,457 млн евро. 100% акций компании принадлежит государству.

Напомним, стратегия развития авиационной отрасли в Латвии предусматривает инвестиции в размере 51 млн евро для обеспечения большей безопасности полётов, а также строительство и оборудования ещё одного современного диспетчерского пункта.

На модернизацию систем обеспечения воздушного движения в стране запланировано потратить 8,5 млн евро.