Красногорск, , 16:38 — REGNUM В Подмосковье в 2020 году финансирование программ поддержки предпринимательства в рамках госпрограмм увеличат до 2,2 млрд рублей. Об этом сообщается на портале правительства региона.

Как заявила министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Наталья Егорова, в 2019 году процент исполнения госпрограммы поддержки бизнеса составил 96%. В 2020 году финансирование увеличат до 2,2 млрд рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета. Она добавила, что в Подмосковье увеличили дотации фонда микрофинансирования и гарантийного фонда.