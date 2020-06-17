Ярославль, , 16:36 — REGNUM В Ярославской области государственный долг вырос с начала года на 3 млрд рублей и составил на 1 мая 40,3 млрд. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальную статистику департамента финансов региона.

Правительство Ярославской области

По данным на 1 января долг составлял 37,4 млрд рублей. Изменения произошли за счет заимствований в коммерческих банках, которые выросли с 3,9 до 6,8 млрд рублей. Сумма бюджетных кредитов и займов в ценных бумагах с начала года практически не изменилась.

Рост долга можно связать с коронавирусом лишь отчасти, так как он пришелся в основном на февраль. В марте объем задолженности региона достиг 41,5 млрд, затем снизился в апреле до 38,6 и вновь вырос в мае.

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