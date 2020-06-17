Рига, , 16:32 — REGNUM В течение ближайших трёх лет Латвия может привлечь инвестиций на 360 млн евро. Об этом, как пишет портал Tvnet. lv, сообщил директор Латвийского агентства по инвестициям и развитию (LIAA) Каспар Рожкалнс, выступая на заседании Комиссии Сейма по иностранным делам.

«Планируем говорить со скандинавами и немцами. Убедить их прийти в Латвию, которая для инвесторов дороже Индии, но мы гарантируем стабильность», — сказал Рожкалнс.

По его словам, стратегия LIAA предусматривает с 2020 г. по 2022 г. привлечь 360 млн евро инвестиций и создать 4500 новых рабочих мест. Агентство сосредоточится на работе со странами из Организации по экономическому сотрудничеству и развитию.