Саратов, , 17:10 — REGNUM Лесные хозяйства Саратовской области получат дополнительно новую спецтехнику, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Ещё 40 новых единиц лесопожарных, лесохозяйственных и лесопатрульных машин поступили в регион по нацпроекту «Экология». Среди них — 15 грузопассажирских автомобилей, по пять катеров и тракторов, две лесопосадочные машины и другое оборудование.

Установившаяся жаркая погода способствует возникновению пожаров в лесах. Необходимо работать на опережение и не допускать возгорания лесных массивов, подчеркнул губернатор области Валерий Радаев во время передачи транспортных средств лесхозам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первой декаде июня 2020 года в Саратовскую область поступили 34 единицы спецтехники для лесных хозяйств, потребность в лесопожарных комплексах была закрыта на 80%.

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