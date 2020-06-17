Москва, , 16:34 — REGNUM Предсказанное бывшим главой Morgan Stanley Asia Стивеном Роучем падение курса доллара на треть в 2021 году, маловероятно, но всё же возможно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 июня сообщил президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

«Следует учесть, что, помимо COVID-19, мир и без него готовился к финансовому кризису — на это указывали замедления темпов роста таких мировых экономик, как США, темп роста которых замедлился с 2,9% в 2018 году на 2,3 в 2019 году, в Китае темп роста в 2019 году составил 6,1% против 6,6 в 2018 году. Коронавирус этот процесс как и усугубил, но и ускорил приближение начала кризиса», — отметил Манкевич.

По его мнению, сейчас сдвиги валютного курса США с валютами других экономически крупных государств происходят за счет того, что главный торговый партнер США — Китай — раньше других погрузился в карантин, но и быстрее других вышел из него, запустив таким образом экономику. В то же время США сильнее других пострадали от COVID-19 и теперь испытывают трудности с протестами, которые также влияют на политический климат и увеличивают риски.

«Другая мина замедленного действия — монетарные стимулы. По сути, ФРС напечатал $2,5 трлн, что рано или поздно скажется на инфляции. Однако нельзя полагаться на прогноз только одного бывшего банкира, так как это могло быть как частное мнение, так и политическое заявление, являющееся элементом внутренней борьбы среди американских групп влияния. Вообще, риск падения курса доллара на треть пока кажется маловероятным, все-таки доллар — мировая резервная валюта, и такие действия американских властей заставят торговых партнеров Америки переходить на евро или юани, что подорвет статус доллара и больно ударит по самой американской экономике, которая может лишиться эффекта от печатного станка», — отметил Манкевич.

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