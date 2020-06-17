Москва, , 16:21 — REGNUM Правительство РФ, по всей видимости, не интересуется тем, как будут жить граждане страны в тех тяжёлых экономических условиях, которые сложились в России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 июня заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

«Потребительский спрос в России уже сжался, — сказал он. — Даже по официальным, заниженным объёмам розничный товарооборот сократился примерно на 23%, а сфера услуг — ещё больше. И это только начало. Этот процесс будет продолжаться. И как будут люди жить в такой ситуации? Правда, правительство Российской Федерации этот мой интерес не разделяет вообще».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов заявил корреспонденту ИА REGNUM, что если экономический кризис в России затянется, то это напрямую отразится на структуре потребления граждан страны.