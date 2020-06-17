Москва, 17 июня 2020, 16:21 — REGNUM Правительство РФ, по всей видимости, не интересуется тем, как будут жить граждане страны в тех тяжёлых экономических условиях, которые сложились в России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 июня заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов заявил корреспонденту ИА REGNUM, что если экономический кризис в России затянется, то это напрямую отразится на структуре потребления граждан страны.