Санкт-Петербург, , 16:18 — REGNUM

От юридического закрепления понятия удалённой работы в Трудовом кодексе до полной нормализации такого рода трудовых отношений путь может быть достаточно длинным, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 17 июня, доцент НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Елена Кудрявцева, комментируя инициативу депутатов и сенаторов.

Как сообщалось ранее, спикеры обеих палат парламента, Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, а также несколько сенаторов внесли в Госдуму проект поправок в Трудовой кодекс. В законодательстве должно впервые появиться понятие удалённой работы. Предполагается предусмотреть три её вида — временную, постоянную и комбинированную, а также исключить отдельные устаревшие нормы (прежде всего в части документооборота) и установить «нерабочие» интервалы трудового дня, когда работник будет вправе не отвечать на звонки и письма.

« Существующие законы никак не препятствовали тому, чтобы работники трудились удаленно. Достаточно было взаимного желания обеих сторон. Нынешние поправки — это скорее некоторая фиксация культурного сдвига. Необходимая для того, чтобы все люди понимали ‑ и понимали однозначно — что есть такая форма организации труда. Для этого данная форма будет юридически закреплена.

Другое дело, что от юридического закрепления до подлинного осознания путь может быть достаточно длинным. И в очень бюрократизированных структурах могут продолжить трактовать эти вопросы так, как привыкли. Поэтому в отношении такой формы работы могут возникать те же проблемы и коллизии, что и сейчас.