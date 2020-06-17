Санкт-Петербург,
17 июня 2020, 16:18 — REGNUM
От юридического закрепления понятия удалённой работы в Трудовом кодексе до полной нормализации такого рода трудовых отношений путь может быть достаточно длинным, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 17 июня, доцент НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Елена Кудрявцева, комментируя инициативу депутатов и сенаторов.
Как сообщалось ранее, спикеры обеих палат парламента, Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, а также несколько сенаторов внесли в Госдуму проект поправок в Трудовой кодекс. В законодательстве должно впервые появиться понятие удалённой работы. Предполагается предусмотреть три её вида — временную, постоянную и комбинированную, а также исключить отдельные устаревшие нормы (прежде всего в части документооборота) и установить «нерабочие» интервалы трудового дня, когда работник будет вправе не отвечать на звонки и письма.
«Существующие законы никак не препятствовали тому, чтобы работники трудились удаленно. Достаточно было взаимного желания обеих сторон. Нынешние поправки — это скорее некоторая фиксация культурного сдвига. Необходимая для того, чтобы все люди понимали ‑ и понимали однозначно — что есть такая форма организации труда. Для этого данная форма будет юридически закреплена.
Другое дело, что от юридического закрепления до подлинного осознания путь может быть достаточно длинным. И в очень бюрократизированных структурах могут продолжить трактовать эти вопросы так, как привыкли. Поэтому в отношении такой формы работы могут возникать те же проблемы и коллизии, что и сейчас.
Один из важных конкретных вопросов — как считать рабочее время. В кодексе можно упомянуть перерыв и возможности не отвечать на звонки, но всех деталей там все равно не запишешь. Учет работы при такой форме труда должен будет измениться, это еще только предстоит сделать. Изменения не произойдут быстро», — отметила Елена Кудрявцева.