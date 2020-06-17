Чебоксары, , 16:12 — REGNUM В Чувашии в январе-мае доходы бюджеты муниципальных районов и городских округов снизились на 5,4% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Такие данные мониторинга приводит минфин Чувашии.

На 1 июня в консолидированные бюджеты муниципалитетов поступило 7737,2 млн рублей, в том числе 2847,9 млн рублей собственных доходов, со снижением к уровню аналогичного периода 2019 года на 5,4%. Из них налоговые доходы сократились на 4%, неналоговые — на 10,3%. В то же время на 7,6% увеличились трансферты из республиканского бюджета и достигли 6696,6 млн рублей.

Девять муниципалитетов обеспечили рост собственных поступлений, лидерами стали районы: Комсомольский (+10,2%), Яльчикский район (+9,9%) и Янтиковский (+7,8%). В остальных муниципалитетах отмечен спад собственных доходов, наибольшее падение допущено в Шумерле (-26%), Красноармейском (-17,5%) и Ядринском (-15,6%) районах.

Расходы консолидированных бюджетов муниципальных районов и бюджетов городских округов в январе-мае 2020 года возросли на 4,9%, достигнув 9674,8 млн рублей.

В целом бюджеты исполнены с дефицитом в сумме 1937,6 млн рублей, в том числе за счет возврата 1863,7 млн рублей в республиканскую казну остатков целевых средств, предоставленных в 2019 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии на борьбу с коронавирусом и поддержку населения, бизнеса направлено 2,3 млрд рублей, при этом выпадающие доходы могут достигнуть 6 млрд рублей.

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В мае Чувашия вошла в число 56 регионов, которые получат дотации, компенсирующие снижение доходов бюджетов. Из федерального бюджета региону предоставляется 271 882,3 тыс. рублей.

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