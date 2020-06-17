Москва, , 16:09 — REGNUM Многие граждане РФ уже не надеются, что их жизнь улучшится, и поэтому стараются не брать потребительских кредитов, так как понимают, что у не будет возможности их погасить. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 июня заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал новость о падении в российских банках спроса на потребительские кредиты.

«Когда человек с каждым днём живёт всё хуже много лет и у него какая-то надежда, он берет кредит, так как рассчитывает, что что-то улучшится, — сказал Делягин. — А когда надежды нет, повседневная жизнь разрушена и человек не понимает, что будет дальше, то он начинает и есть поменьше, и пить поменьше. Это другая степень шока. Вместе с тем сейчас наблюдается всплеск активности микрофинансовых организаций. Интенсивность их рекламы и их качество резко выросло. Это отражает то, что те, кто уже находится в кредитной кабале и не может жить без кредита, идут в МФО. Они понимают, что банки им не дадут кредита».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Национального бюро кредитных историй, выдача потребительских кредитов сократилась практически во всех регионах России.