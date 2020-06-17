Москва,
17 июня 2020, 15:54 — REGNUM Днем 17 июня рубль торгуется очень сдержанно в парах с иностранными валютами, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.
«Доллар балансирует около 69,65 руб. и отклоняется в обе стороны почти незаметно. Евро чуть снижается и зависает рядом с 78,32 руб.
«В середине дня нефть снова ушла в минус и торгуется по $40,45 за баррель марки Brent.
Уже очевидно, что сегодня рынок явно нервничает, поскольку очень не хотел бы получить подтверждение вновь растущим американским сырьевым запасам.
Статистика от API тут оказалась «медвежьей», и если данные Минэнерго окажутся схожими по характеру, сырье ускорится в снижении.
Не сказать, чтобы рыночная конъюнктура как-то серьезно менялась по сравнению со вчерашним днем.
Но сегодня не появляется ярких новостей, и без красочного драйвера «россиянину» явно скучно.
Для доллара краткосрочно актуален коридор 69,35−70,15 руб., для евровалюты — диапазон 78,20−79,00 руб.», — предполагает эксперт.
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