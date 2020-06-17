Москва, , 15:50 — REGNUM Брать новые кредиты в тех условиях, в которых оказалась страна после отмены режима самоизоляции, это безумие, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 17 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость, что в российских банках почти в два раза упал спрос на потребительские кредиты.

«Падение спроса на потребительские кредиты связано с тем, что люди лишаются дохода и, естественно, понимают, что какими бы льготными не были условия кредита, возвращать им его будет нечем, — сказал Делягин. — Сейчас общество находится в таком состоянии, что на палубу вышел, а палубы нет. Когда люди сидели под домашним арестом, у многих была надежда, что «сейчас безумие закончится, я выйду и буду нормально работать». А сейчас они выходят и видят, что работы нет. Брать новые кредиты в таких условиях — это безумие».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным НБКИ, в мае 2020 года в РФ было выдано 0,82 млн кредитов, что на 44,7% меньше, чем в мае 2019 года — 1,48 млн.